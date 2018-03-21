” الربيعة ” يطالب الموظفين بالإبلاغ عن نقص الأدوية لمحاسبة المقصرين

عادل الحربي (صدى):

أكد وزير الصحة ، الدكتور توفيق الربيعة ، على ضرورة أن يبلغ منسوبي الوزارة في مستشفيات ومستوصفات المناطق والمحافظات ، عن وجود أي نقص في الأدوية ، أو تعطل أجهزة أو وجود مشاكل في الصيانة .

وأشار ” الربيعة ” إلى أن عدم الإبلاغ عن وجود أي تقصير ، يعرض المسؤول للمساءلة القانونية ، موضحًا ذلك في رسالة إلكترونية أرسلها لجميع موظفي الصحة عبر البريد .

وتضمنت الرسالة تفصيلًا ” الوزارة تهتم وتثمن دعمكم لتقديم أفضل الخدمات للمرضى والمراجعين ، وبالرغم من أنه سبق توجيه الجميع للإبلاغ عن أي نقص في الأدوية أو تعطل أجهزة ، أو أية مشاكل في الصيانة ، وذلك بالاتصال على مركز خدمات الموظفين ، إلا إنه مازالت تصلنا بلاغات عن تعطل أجهزة أو نقص أدوية أو مشاكل صيانة ، من خلال قنوات أخرى ، وهذا بالتأكيد يؤثر على الخدمة المقدمة ” .