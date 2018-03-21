جامعة الجوف تعلن أسماء المرشحين النهائية لشغل وظيفة محاضر

واس(صدى):

أعلنت جامعة الجوف عن أسماء المرشحين النهائية لشغل عدد من وظائف محاضر بقسميها رجال ونساء .

وأوضحت وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي أن المرشحين على وظائف محاضر في التخصصات الشرعية واللغة العربية ، سيكون تعيينهم وفق آلية التعيين المشروط بالابتعاث وعليهم التقدم بقبول داخلي أو خارجي، وسيكون التعيين بعد إنهاء السنة الأولى من الدكتوراة ” للابتعاث الداخلي ” أو اجتياز مرحلة اللغة وإثبات البدء في برنامج الدكتوراة ” للابتعاث الخارجي ” .

فيما يشترط على المرشحين على وظائف محاضر من باقي التخصصات ، سيكون ترشيحهم وفق آلية التعيين المشروط بالابتعاث الخارجي فقط ” للحصول على درجة الدكتوراة ” على حساب الجامعة وفق نظام الابتعاث بحيث تستكمل إجراءات الابتعاث خلال مده أقصاها 3 أشهر، في حين يكون التعيين بعد اجتياز مرحلة اللغة وإثبات البدء في برنامج الدكتوراة.

ودعت وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي المرشحين سرعة الحصول على قبول من إحدى الجامعات الموصى بها من قبل وزارة التعليم والمصنفة ضمن أول (500) جامعة في تصنيف شنغهاي أو QS، والتقدم لوكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي ممثلة في إدارة الابتعاث بقبول للدرجة المطلوبة ضمن التخصص الموضح في بيان الأسماء والتخصصات، أو التقدم بقبول لدراسة اللغة الإنجليزية لاستكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لابتعاثهم.

وستقوم وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي بتقديم مساعدة للمرشحين في الحصول على قبول للغة ، من خلال التواصل مع العمادة ، وللاطلاع على اسماء المرشحيين والتفاصيل من خلال الرابط من هنا .