بالفيديو.. إلقاء قنابل غاز مسيل للدموع داخل برلمان كوسوفو

بريشتينا(صدى):

فوجئ أعضاء البرلمان في كوسوفو، بإلقاء قنابل غاز مسيلة للدموع داخل أروقة القاعة لحظة دخول عضو البرلمان عن القائمة الصربية، آدم هوشاج، أثناء انعقاد جلسة للتصويت على قانون لترسيم الحدود.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يوضح وجود غاز مسيل للدموع داخل برلمان كوسوفو، الذي أطلقه المعارضون بهدف عرقلة التصويت على اتفاق لترسيم الحدود