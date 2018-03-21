تشيلسي يسعى للتعاقد مع ” إيكاردي “

ماجد محمد(صدى):

يسعى نادي تشيلسي الإنجليزي ، للحصول على لاعب إنتر ميلان ، الأرجنتيني ماورو إيكاردي ، حيث دخل في مفاوضات مكثفة لضمه إلى صفوف الفريق ، خلال الموسم الجديد .

ووفقًا لوسائل إعلامية إسبانية ، فيعمل تشيلسي على تدعيم خط هجومه ، عبر عنصر جديد مثل ” إيكاردي ” يمثل إضافة قوية له للمنافسة على الألقاب والبطولات .

وأوضحت الوسائل الإعلامية ، أن النادي الإنجليزي عرض على واندا نارا ، صديقة اللاعب الأرجنتيني ووكيلة أعماله ، مبلغًا ماليًا يصل إلى 63 مليون يورو ، لإقناع إدارة النادي الإيطالي بالتخلي عن لاعبها .