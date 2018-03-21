بالصور.. اختتام الفعاليات الرياضية لمديرية الدفاع المدني بعسير

محمد بن طحيطح (صدى):

اختتمت اليوم الأربعاء، فعاليات انشطة البطولة الرياضية التي تنظمها مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير حيث أقيم الحفل الختامي بهذه المناسبة بحضور مدير الدفاع المدني بمنطقة عسير المكلف العميد غازي بن يحيى الالمعي المقام بالصالة الرياضية بمركز تدريب الدفاع المدني بمنطقة عسير بعد رعايته المباراة النهائية لكرة القدم.

وأوضح نائب المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير الرائد عبدالاله بن سعيد الشهراني، أنه تم تكريم الفرق والأفراد الفائزين المشاركين في هذه البطولة التي شملت عدد من المسابقات الرياضية ومشاركة عدد من الفرق.

وجاءت النتائج على النحو التالي :

حصل كأس المركز الأول في السباحة السباح/ حسين محمد القحطاني _ من منسوبي إدارة الدفاع المدني بمحافظة احد رفيده

وحصل على كأس المركز الأول في اختراق الضاحية العداء/ عبدالله بن يحيى مضواح من منسوبي مركز تدريب الدفاع المدني بعسير .

كما حصل على كأس اللاعب المثالي في البطولة اللاعب / سعود محمد القحطاني من منسوبي الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة خميس مشيط .

فيما حل في المركز الثاني في لعبة كرة القدم فريق / مركز تدريب الدفاع المدني بمنطقة عسير.

وحصل على المركز الأول في لعبة كرة القدم فريق /الإدارة العامة للدفاع المدني بأبها.

فيما أشار مدير الدفاع المدني بمنطقة عسير المكلف العميد غازي بن يحيى الالمعي على أهمية هذه البطولة وكافة البرامج الرياضية التي تهدف إلى رفع مستوى اللياقة البدنية، وبث روح التعاون والمنافسة الشريفة بين منسوبي الدفاع المدني.. وقدم شكره للمشاركين والمنظمين لتلك البطولة.