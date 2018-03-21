حرم أمير المنطقة الشرقية تزف 83 خريجة

نايف السالم(صدى):

احتفل مركز عطاء الخير بجمعية فتاة الخليج يوم أمس بتخريج عدد من طالبات برنامج الرعاية الصحية الخاصة بالمركز والبالغ عددهن 83 خريجة، بحضور صاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي حرم السمو أمير المنطقة الشرقية، وذلك بقاعة المؤتمرات بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام .

وأوضحت رئيسة مركز عطاء الخير منى العجاجي خلال كلمتها التي ألقتها أنه تم تأسيس برنامج الرعاية الصحية الخاصة في عام 1430هـ بعقد شراكة بين مركز عطاء الخير بجمعية فتاة الخليج الخيرية، وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، بهدف تكوين نواة لجيل قادر على إثبات نفسه والاعتماد على ذاته، ويخدم المجتمع بتقديم خدمات الرعاية الصحية الخاصة (لرعاية كبار السن -الطفولة والأمومة ) حيث يتم سنوياً تدريب 30 طالبة أكاديمياً، ونظرياً، وعملياً، في كلية التمريض بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل .

وفي ختام الحفل كرمت صاحبة سمو الأميرة عبير، أعضاء هيئة التدريس، والخريجات المحتفى بهن، والداعمين .