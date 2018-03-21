بالفيديو.. قصف مستشفى ميداني بسوريا بسبب بث مباشر لجراحة

دمشق(صدى):

أعرب ديفيد نوت جراح بريطاني، ساعد في إجراء عمليات جراحية في حلب بسوريا، عن خوفه أن يكون قراصنة قاموا باختراق جهاز الكمبيوتر الخاص به وأرشدوا المقاتلات الروسية.

ويأتي ذلك بعد أن بث مقطعًا مصورًا لأطباء يجرون عملية جراحية في أحد مستشفيات حلب، مما أدى لقصف المستشفى.

فقد استخدم الاستشاري الشهير تطبيقي ” سكايب ” و ” واتساب ” لإعطاء التعليمات للأطباء أثناء إجراء جراحة داخل مستشفى ميداني تحت الأرض في أحد مناطق حلب.