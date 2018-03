بالفيديو.. قصف مستشفى ميداني بسوريا بسبب بث مباشر لجراحة

أعرب ديفيد نوت جراح بريطاني، ساعد في إجراء عمليات جراحية في حلب بسوريا، عن خوفه أن يكون قراصنة قاموا باختراق جهاز الكمبيوتر الخاص به وأرشدوا المقاتلات الروسية.

ويأتي ذلك بعد أن بث مقطعًا مصورًا لأطباء يجرون عملية جراحية في أحد مستشفيات حلب، مما أدى لقصف المستشفى.

فقد استخدم الاستشاري الشهير تطبيقي ” سكايب ” و ” واتساب ” لإعطاء التعليمات للأطباء أثناء إجراء جراحة داخل مستشفى ميداني تحت الأرض في أحد مناطق حلب.

British surgeon David Nott helped carry out operations remotely in Syria via Skype and Whatsapp

He fears hackers targeted his computer after footage was broadcast by the BBC, leading to the hospital being bombed by suspected Russian warplanes

— The Telegraph (@Telegraph) ٢٠ مارس، ٢٠١٨