القضاء الأردني: حبس 17 شخصًا بتهمة الترويج لتنظيم داعش

عمان(صدى):

حكم القضاء الأردني اليوم بالسجن على 17 متهمًا من المروجين والملتحقين بتنظيم داعش الإرهابي شملت 10 متهمين في قضيتين منفصلتين تراوحت ما بين الوضع بالأشغال المؤقتة أربع سنوات إلى 15 سنة.

وشملت الأحكام خمسة أردنيين متهمين تم إدانتهم بتهم الترويج لأفكار جماعات إرهابية ومحاولة الالتحاق بعصابات مسلحة إرهابية والمساعدة على الالتحاق بهذه العصابات المسلحة.

وحكمت على المتهم الخامس بالأشغال 15 سنة عن تهمة الالتحاق بعصابات إرهابية .

وطبقت ذات الأحكام على خمسة متهمين في قضية ثانية منفصلة وتحمل في واقعتها ذات الأسلوب الجرمي. كما شملت الأحكام المشددة 7 متهمين من المروجين لأفكار تنظيم داعش الارهابي بمدد تراوحت ما بين الوضع بالأشغال سنتين إلى 7 سنوات .