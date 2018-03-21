توجيهات لإخلاء مدرستين بقاعدة الملك خالد الجوية

أبها(صدى):

صدر توجيه إلى قادة مدرستين بقاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بالإخلاء الفوري للمدارس ومعالجة الوضع، اعتبارًا من اليوم الأربعاء، وجاء ذلك بسبب ما تشكله المباني من خطورة على سلامة الطلاب، أما المدارس فهي الأبناء الرابعة ومدرسة الأبناء الخامسة.

وتضمن التوجيه نقل طلاب المدرستين ومنسوبيها إلى مبنى المتوسطة الثالثة، ونقل طلاب المتوسطة الثالثة ومنسوبيها إلى مبنى الثانوية الثانية.

كما طلب التعميم من قادة المدارس التعاون فيما بينها بما يخدم المصلحة العامة ويحقق الصالح العام، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة في القاعدة الجوية.