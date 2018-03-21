سفارة المملكة بواشنطن تغلق أبوابها وتحذر مواطنيها من عاصفة ثلجية

نايف السالم(صدى):

أكدت سفارة المملكة بواشنطن ، اليوم الأربعاء ، إنها ستغلق أبوابها نظرًا لسوء الأحوال الجوية ، على أن تعاود العمل مرة أخرى يوم غد الخميس .

وحذرت السفارة ، المواطنين بالولايات المتحدة ، من الحالة الجوية التي تشهدها البلاد ، قائلة ” نود إحاطة المواطنين الكرام بأنه حسب الأرصاد الجوية ، ستتعرض واشنطن لعاصفة ثلجية قوية ورياح شديدة ، لذا نأمل من جميع المواطنين توخي الحيطة والحذر واتباع تعليمات السلامة التي تصدرها السلطات المحلية ” .

وكانت عاصفة ثلجية جديدة ، قد ضربت مناطق شمال شرقي الولايات المتحدة ، مما أدى لإغلاق المدارس ومكاتب الحكومة الفيدرالية ، خلال اليوم الثاني من بدء فصل الربيع .