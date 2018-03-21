” السديس ” يصدر قراراً بإعادة تشكيل المجلس الاستشاري

حسين العلي(صدى):

أصدر معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبدالعزيز السديس قراراَ بإعادة تشكيل المجلس الاستشاري وبرئاسة معاليه، ودعمه بالكفاءات المتميزة والخبرات المتقدمة انطلاقاً من مبادئ ديننا الإسلامي الحنيف في الحث على الشورى وتعزيزاً لمنهج هذه البلاد المباركة، وصولا لكل ما من شأنه الارتقاء بالخدمات المقدمة لقاصدي الحرمين الشريفين.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

1. فضيلة الشيخ /محمد بن حمد العساف عضو المجلس الاستشاري

2. فضيلة الدكتور/يوسف بن عبد الله الوابل عضو المجلس الاستشاري

3. فضيلة الشيخ الدكتور / ماهر بن حمد المعيقلي عضو المجلس الاستشاري

4. سعادة الأستاذ/مشهور بن محسن المنعمي عضو المجلس الاستشاري

5. سعادة الأستاذ/أحمد بن محمد المنصوري عضو المجلس الاستشاري

6. سعادة المهندس/وجدي بن حسن طولة عضو المجلس الاستشاري

7. سعادة الأستاذ/ عبدالحميد بن سعيد المالكي عضو المجلس الاستشاري

8. فضيلة الدكتور/خالد بن محمد السبيعي عضو المجلس الاستشاري

9. فضيلة الدكتور/ سعد بن محمد المحيميد عضو المجلس الاستشاري

10. سعادة الدكتور/ سالم بن علي عريجة عضو المجلس الاستشاري

11. سعادة الأستاذ/ أحمد بن محمد الدخيل عضو المجلس الاستشاري

12. سعادة الأستاذ/ محمد بن علي الشمراني عضو المجلس الاستشاري

13. سعادة الأستاذ/ جمعان بن سعيد الزهراني عضو المجلس الاستشاري

14. سعادة المهندس/ أمجد بن عايض الحازمي عضو المجلس الاستشاري

15. سعادة الأستاذ/ سمير بن سعد السويهري أمين المجلس الاستشاري​ .