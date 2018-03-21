اتحاد الكرة يرد على مطلب مشاركة الدوليين في كأس الملك

ماجد محمد(صدى):

أعرب رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة القدم ، عادل عزت، عن تقديره واعتزازه باهتمام رئيس الهيئة العامة للرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية ، تركي آل الشيخ ، فيما يتعلق بمشاركة لاعبي المنتخب الوطني الأول في نهائيات كأس الملك .

وأشار ” عزت ” ، في بيان أصدره اتحاد الكرة ، مساء اليوم الأربعاء، إلى أن مجلس الإدارة يشاطر ” آل الشيخ ” رغبته في نيل لاعبي المنتخب ، شرف السلام على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله –

وأوضح رئيس اتحاد كرة القدم ، أنه سيبحث الأمر مع فريق إعداد كأس العالم ، وأعضاء المجلس، بهدف إيجاد حلول تتضمن مشاركة الدوليين في المباراة الختامية، بما يتفق مع برنامج إعداد المنتخب لكأس العالم ، لافتًا إلى أنه سيعلن عن القرار النهائي خلال الأيام المقبلة .