بلدية مركز قنا بمحايل تغلق محلان وتصادر مواد غذائية منتهية الصلاحية

أبها(صدى):

صادرت بلدية مركز قنا التابع لمحافظة محايل اليوم الأربعاء، كميات كبيرة من المواد الغذائية، والعصائر منتهية الصلاحية، وذلك خلال جولة رقابية في عدد من المحلات التجارية، والمطاعم، والبوفيهات .

‏وأوضح رئيس بلدية مركز قنا إبراهيم بن عبد الخالق الحفظي، أن الجولات الرقابية شملت 40 محلآ منتشرة داخل حدود المركز، وجرى إغلاق محلان مخالفة.

وأشار إلى أنه تم ضبط عدد من المخالفات في بعض المنشآت الغذائية، وجرى تطبيق لائحة الغرامات النظامية بحدها الأعلى .

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وأهاب الحفظي بجميع المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي مخالفات صحية أو نظامية تقع في نطاق خدمات البلدية، من خلال الاتصال على رقم الطوارئ (940) على مدار الساعة.