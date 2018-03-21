المملكة تنجح في صد أخطر هجمات إيران السيبرانية

نايف السالم(صدى):

أكد صحيفة بريطانية أن المملكة نجحت في التصدي لهجوم سيبراني خطير خلال العام الماضي، والذي استهدف العديد من المنشآت الحيوية في المملكة، بغرض تدميرها.

وقالت صحيفة بريطانية، إن الإيرانيين يتجسسون على الملايين من أجهزة الكمبيوتر في جميع أنحاء العالم، وظهروا بشكل فعلي على خرائط الأمن السيبراني خلال عامي 2013 و2014، وهاجموا عددًا من الدول على رأسها المملكة والإمارات والأردن، كما حاولوا إحداث أعطال فنية واسعة بالشبكات والاتصالات وغيرها من المنافع الحيوية للدولة.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن مجموعات الاختراق السيبراني في الهجوم الذي أفشلته الرياض شمل استهداف مرافق حيوية لشركة أرامكو في أغسطس الماضي، وذلك بغرض إحداث تفجير عن طريق العبث بالأجهزة المنظمة للآبار وغيرها من أدوات المنظومة التقنية الخاصة بالشركة العملاقة.

وأوضحت أن شافير وهي مجموعة من الهاكرز المتطورين حاولوا شن هجمات إلكترونية على العديد من المفاصل الحيوية للمملكة، ومن بينها الأنظمة المتحكمة في الحقول النفطية، مشيرة إلى أن غرضهم الرئيسي لم يكن فقط إلحاق الضرر بالمملكة على مستوى العالم الافتراضي، ولكن أيضًا تدمير بعض حقول النفط على أرض الواقع.