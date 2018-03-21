بالصور.. تعليم عسير يحتفل بمتلازمة ” داون “

محمد بن طحيطح(صدى):

استقبل مدير عام التعليم في منطقة عسير الأستاذ جلوي آل كركمان، ومساعده للشؤون المدرسية الأستاذ عبدالرحمن عوضة في مكتبيهما اليوم، طلاب معهد التربية الفكرية ( بنين وبنات )، وذلك بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي لمتلازمة ” داون ” .

وأوضح مدير إدارة التربية الخاصة الأستاذ منصور الشهراني، أن الاستقبال يأتي تزامنا مع احتفال هيئة الأمم المتحدة بهذه المناسبة في الحادي والعشرين من شهر مارس كل عام، مشيرًا أن تعليم المنطقة يحرص على مشاركة الأطفال المصابين وأسرهم في هذه المناسبة، والتي ترمي إلى مساعدة أطفال ” داون ” الاندماج مع المجتمع بصورة هادفة للجميع والتي تنمي عقلية الطفل، وتساعده في الانطلاق في مجتمعه بصحة متكاملة .

وأضاف الشهراني أن إدارة التربية الخاصة ستنفذ عددا من البرامج لتفعيل المناسبة في المدارس ومكاتب التعليم.

