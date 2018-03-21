وقوع مضاربة جماعية بين طالبات باستخدام المشارط في جامعة الطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

وقعت مضاربة جماعية ، بين مجموعة من الطالبات ، بالمشارط داخل جامعة الطائف ، أسفرت عن إصابة إحداهن بجروح .

وفي التفاصيل ، فقد تشاجرت 6 فتيات ، بينهن واحدة خريجة ، واستخدمن المشارط ، حتى تمكنت منسوبات الجامعة من السيطرة على الوضع ، وبدأت على الفور في اتخاذ الإجراءات النظامية .