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  • نشر : منذ 31 دقيقة
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  • حوادث

وقوع مضاربة جماعية بين طالبات باستخدام المشارط في جامعة الطائف

وقوع مضاربة جماعية بين طالبات باستخدام المشارط في جامعة الطائف
عبدالعزيز القثامي(صدى):

وقعت مضاربة جماعية ، بين مجموعة من الطالبات ، بالمشارط داخل جامعة الطائف ، أسفرت عن إصابة إحداهن بجروح .

وفي التفاصيل ، فقد تشاجرت 6 فتيات ، بينهن واحدة خريجة ، واستخدمن المشارط ، حتى تمكنت منسوبات الجامعة من السيطرة على الوضع ، وبدأت على الفور في اتخاذ الإجراءات النظامية .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 107 ] نشر منذ 27 دقيقة

اعوذبالله جامعة عيال مو بنات ربي لا يبلنا

وش هالحركات الهمجيه وين احنا

[ عدد التعليقات: 8895 ] نشر منذ 7 دقائق

اووووووووف . مشــــــــــــارط .😳. زيـــن مَسَخـــدِمَــن شــــــــــوازِن .🧐🤔.

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