وقوع مضاربة جماعية بين طالبات باستخدام المشارط في جامعة الطائف
وقعت مضاربة جماعية ، بين مجموعة من الطالبات ، بالمشارط داخل جامعة الطائف ، أسفرت عن إصابة إحداهن بجروح .
وفي التفاصيل ، فقد تشاجرت 6 فتيات ، بينهن واحدة خريجة ، واستخدمن المشارط ، حتى تمكنت منسوبات الجامعة من السيطرة على الوضع ، وبدأت على الفور في اتخاذ الإجراءات النظامية .
بنت ابوي[ عدد التعليقات: 107 ] نشر منذ 27 دقيقة
اعوذبالله جامعة عيال مو بنات ربي لا يبلنا
وش هالحركات الهمجيه وين احنا
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 8895 ] نشر منذ 7 دقائق
اووووووووف . مشــــــــــــارط .😳. زيـــن مَسَخـــدِمَــن شــــــــــوازِن .🧐🤔.