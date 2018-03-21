السنة النبوية تدفع بـ 5 كتب لمعرض الكتاب تدعو الشباب للوسطية واتخاذ القدوات الصالحة

عبدالرحمن الزهراني (صدى):

تشارك شبكة السنة النبوية وعلومها في معرض الرياض الدولي للكتاب والمقامة فعالياته خلال الفترة من ٦/٢٦ وحتى ١٤٣٩/٧/٧هـ بسلسلة من الكتب التي أصدرتها الشبكة مؤخراً في أول مشاريع إدارة البحوث والدراسات وذلك بعنوان مشروع الشباب والسنة النبوية .

وقال المشرف العام على الشبكة الأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير أن الكتب تتناول موضوعات متعددة وربطها بالشباب، حيث تشارك الشبكة من خلال خمسة كتب وهي كتاب القادة الشباب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من إعداد الشيخ ياسر بن عبدالعزيز الثميري، وكتاب المعلم بأخلاق الشاب المسلم من إعداد الشيخ محمد بن إبراهيم الزاحم، وكتاب الوسطية في حياة الشباب من إعداد الدكتور عبدالرحمن بن عوض القرني، وكتاب الجمال في حياة المسلم في ضوء السنة النبوية ، من إعداد الدكتور عبدالله بن محمد العمرو، وكتاب شباب الصحابة رضي الله عنهم ( مواقف ودروس ) وهو من إعداد الأستاذ الدكتور سليمان بن قاسم العيد .

وبين الشيخ فالح أن الهدف من هذه الكتب هو ربط الشباب بموروثهم الإسلامي وما احتواه من قيم وقدوات وأخلاق تؤكد لهم مدى مايتميز به هذا الدين من وسطية واعتدال تسمو بالبشرية إلى طريق السمو ولإرتقاء إلى المعالي، الجدير ذكره ان جميع الكتب متوفرة من خلال جناح دار ابن الاثير.