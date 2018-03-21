الوليد بن طلال يتفاوض على قرض بمليار دولار

علي القحطاني (صدى):

يجري الأمير الوليد بن طلال، ورجل الأعمال فواز عبد العزيز الحكير، مفاوضات مع عدد من البنوك للحصول على قروض بقيمة 3 مليارات دولار، لاستغلالها في استثمارات جديدة، بحسب مصادر وكالة الأنباء رويترز الدولية.

وأكدت المصادر، أن شركة المملكة القابضة التي يملكها الوليد بن طلال، تتفاوض في الوقت الحالي للحصول على قرض بقيمة مليار دولار، فيما يتفاوض الحكير للحصول على قرض بقيمة 2.1 مليار دولار.

تأتي تلك الخطوة بمثابة إشارة واضحة لمزاولة الوليد بن طلال لأعماله بشكل طبيعي.