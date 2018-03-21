‏أمير ⁧‫الشمالية‬⁩ ‏يستقبل رؤساء البلديات في المحافظات

سعيد العجل(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمكتبه في الإمارة اليوم, رؤساء البلديات في محافظات المنطقة، الذين أطلعوا سموه على المشروعات الجاري تنفيذها بالمنطقة.

ووجه سموه رؤساء جميع البلديات في المنطقة بضرورة الاهتمام بكل ما من شأنه راحة المواطنين، ومضاعفة الجهد خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن رضا المواطن عن ما يتم تقديمه من هذه الجهات هو المعيار الحقيقي لأدائها، مشددا سموه على أهمية العمل الميداني لرؤساء البلديات ومباشرة شكاوى المواطنين وتلمس احتياجاتهم البلدية والخدمية والعمل على معالجة وإزالة التشوه البصري وضرورة تقييم الأثر البيئي لأي مشروع قبل البدء فيه, لأخذ الاحتياطات اللازمة للحد من هذه الآثار الضارة، واعتبار هذه الدراسات من العناصر الرئيسية للتخطيط لتلك المشاريع.

ودعا سمو أمير منطقة الحدود الشمالية إلى التعاون بين الغرف والأمانات والبلديات وباقي القطاعات الحكومية المعنية بتسهيل الإجراءات على المستثمرين.

من جانبهم عبر رؤساء البلديات في المحافظات، عن شكرهم وامتنانهم لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على ما يوليه من دعم ومتابعة للقطاع البلدي والخدمي وجميع قطاعات المنطقة.