” القحطاني ” يكشف تناقضات جديدة لتنظيم الحمدين

طلال الضوي(صدى):

وجه سعود القحطاني ، مستشار بالديوان الملكي ، ضربة موجعة لتنظيم الحمدين ، تكشف تناقضات خطابهم ، فيما يتعلق بوصف أزمتهم بالحصار .

وأوضح ” القحطاني ” هذه التناقضات في الأقاويل ، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، قائلًا ” من تناقضات خطابهم وصفهم لأزمتهم ب الحصار و هذا عمل من أعمال الحرب. وسبق لوزير دفاعهم قوله: ما تتعرض له من حصار وإجراءات عقابية بمثابة إعلان حرب ! ” .

وتابع ” ثم يتكلمون عن السيادة وقدرتهم على حماية أرضهم ! لماذا لا يحركون قواتهم ويكسرون الحصار؟ وأي سيادة لمن في بلاده ٣ قواعد أجنبية عسكرية ! ” .