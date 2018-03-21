شاهد صور نادرة للملك سلمان وولي العهد في الصغر

عادل الحربي (صدى):

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي, صوراً تجمع الملك سلمان بولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله , وأدامهما عزًا وفخرًا للوطن والعروبة والإسلام.

وأظهرت الصور, الملك ” سلمان ” بصحبة إبنه ” محمد بن سلمان ” ولي العهد في عدة أماكن مختلفة.

يذكر أن ولي العهد, هو الابن السادس للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود, وكان قد شغل منصب رئيس الديوان الملكي السعودي منذ تولي والده الحكم في يناير 2015 وحتى أبريل 2015, وعين بمنصب ولي العهد في يونيو 2017.