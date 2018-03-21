نائب أمير الشرقية يوجه برصد جوانب السلامة في مدرسة بالدمام

نايف السالم(صدى):

وجه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بتكوين لجنة من تعليم الشرقية وإدارة الدفاع المدني بالمنطقة لإجراء تحقيق عاجل ورفعه لسموه حول مبنى المدرسة الـ59 الابتدائية بحي المنار بالدمام.

ويأتي ذلك لمعرفة أسباب تكدس الطالبات في الفصول الدراسية وملابسات الالتماسات الكهربائية المتكررة في المبنى المدرسي.

وطالب أمير الشرقية برصد جوانب السلامة في المبنى وجميع مدارس المنطقة، مؤكدا سموه أهمية تهيئة البيئة المناسبة للطلاب والطالبات.