بالصور.. التأهيل الشامل بجدة يضع برامج لإشباع حاجات ذوي الإعاقة النفسية

نايف السالم(صدى):

تمثل البرامج والأنشطة بمختلف مجالاتها عنصرا هاما ومؤثرا في تحسين وتطوير حياة الأشخاص من ذوي الإعاقة، وعلى ضوء ذلك اهتم قسم البرامج والأنشطة بمركز التأهيل الشامل بمحافظة جدة التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة بوضع برامج وخطط وفق أهداف عامة من أجل المساهمة في إشباع حاجات ذوي الإعاقة النفسية وتحقيق وسائل الترفية وفق إطار صحيح ومتكامل وارتباط أهداف النشاط بالأهداف التربوية والتطويرية.

وعلى ضوء ذلك حقق المركز وبالتعاون مع فريق العمل خلال شهر جماد الثاني من العام ١٤٣٩ تفعيل ما يقارب عدد ٣٤ نشاط مابين داخلي وخارجي بمختلف المجالات الثقافية والاجتماعية والترفيهية الرياضية وذلك بالتعاون مع عدة جهات ( حكومية، وخاصة) بمختلف القطاعات الصحة والتعليم وجهات تطوعيه وزيارت مدرسية بالاضافه الى الانشطة التعليمية التربويه اليومية وذلك لتحقيق الاهداف الموضوعه من قبل قسم البرامج والأنشطة وتحقيق لرؤية واستراتيجية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

