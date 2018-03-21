بالصور.. اختتام مناورات تمرين الصداقة 2018 السعودي الأمريكي

نايف السالم(صدى):

اختتمت فعاليات التمرين العسكري المشترك الصداقة 2018 بين القوات البرية الملكية السعودية والجيش الأمريكي بميدان شمال 2 بالمنطقة الشمالية.

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وشهد اليوم الختامي للتمرين حضور مَعَالِي قائد القوات البرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله المطير، وعدداً من كبار القادة والضباط من الجانبين السعودي والأمريكي.

ونفذ التمرين بالذخيرة الحية، وعكس التمرين القدرة القتالية والاحْتِرَافية في تفعيل وتعزيز مفهوم القيادة والسيطرة، وإِصَابَة الأهداف بدقة عالية ومتناهية بشكل مشترك من الطرفين، حيث تم تنفيذ التمرين الختامي بنجاح، محققاً الأهداف التدريبية المخطط لها.

وفي نهاية التمرين أدلى معالي قائد القوات البرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله المطير بتصريح عدّ فيه تمرين الصداقة في نسخته الرابعة تتويج لبعض التمارين التي أجريت سابقاً، مشيراً إلى أن هذه التمارين مهمة للوقوف على جاهزية قواتنا البرية والرفع من قدراتها القتالية.