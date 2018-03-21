بالصور.. التأهيل الشامل بجدة يفعل اليوم العالمي للدفاع المدني

نايف السالم(صدى):

نظم مركز التأهيل الشامل بجدة متمثل بقسم البرامج والأنشطة وقسم الصيانة والتشغيل يوم الأربعاء ٤ رجب ١٤٣٩ اليوم العالمي للدفاع المدني 2018 تحت شعار الدفاع المدني واجراءات السلامة من خلال لقاء توعوي بالتعاون مع وحدة الدفاع المدني بالمنطقة وذلك لتحقيق الوعي الوقائي لوسائل الأمن والسلامة.

شارك باللقاء جميع منسوبات المركز ومركز الرعاية النهارية وقسم الخدمات المساندة.

كما صاحب الفعالية معرض مصغر لأعمال المقيمات بالمركز ارتبط بمفهوم الوقاية والسلامة وحسن التصرف بالأزمات بالاضافة إلى عرض مرئي كرتوني توعوي لكيفية اتباع وسائل الأمن الصحيحة .

البرنامج من ضمن البرامج التوعوية التي يساهم المركز بتفعيلها بشكل دوري.

