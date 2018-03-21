بالصور.. ضبط مجموعة من المخالفين لنظامي العمل والإقامة بالجوف

سهو الهشال(صدى):

نفذت شرطة منطقة الجوف متمثلة بشرطة محافظة طبرجل (مركز شرطة ميقوع ومخفر شرطة بسيطا) حملة تفتيش ضمن الحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود ( وطن بلا مخالف ) صباح يوم الأربعاء الموافق ٤/ ٧/ ١٤٣٩هـ بعدة مواقع لتجمع الوافدين بمشاريع ميقوع وبسيطا وتم ضبط مجموعة من المخالفين لنظامي العمل والإقامة.

كذلك نفذت شرطة محافظة دومة الجندل بنفس اليوم الأربعاء حملة بالمحافظة ضبط فيها مجموعة من المخالفين لنظامي العمل والإقامة، وتمت إحالتهم لجهات الاختصاص.

