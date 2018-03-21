شرطة الرياض تكشف تفاصيل حادث الطفلة ” جود “

سعيد العجل(صدى):

أوضح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الرياض ما تداولته عدد من وسائل الإعلام عن تعرض طفلة لطلقة هوائية في رأسها أثناء حضورها إحدى الفعاليات التي تشرف عليها الهيئة العامة للترفيه شمال العاصمة الرياض.

وقال المتحدث الإعلامي إنه على الفور باشرت الأجهزة المختصة مهامها , ومن خلال إجراءات الاستدلال وجمع المعلومات تم حصر مستخدمي البنادق الموجودين في موقع الفعالية وبعث بنادقهم للمختبرات الجنائية بشرطة المنطقة لفحصها فنياً.

وأضاف أنه اتضح أن البنادق مرخصة من الهيئة العامة للترفيه لاستخدامها في هذه الفعالية وغيرها، ولم يتضح من خلال التحقيقات المبدئية وجود القصد الجنائي .