أحمد الفريدي يظهر من جديد في مقر النصر

ماجد محمد(صدى):

عاد الفريدي إلى الظهور في مقر نادي النصر بالعاصمة الرياض اليوم الأربعاء، وذلك بعد انقطاع استمر لمدة أربعة أيام غاب فيها عن تدريبات العالمي.

وكان الفريدي تحدى المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، من أجل إنقاص وزنه والعودة إلى الجسد الرياضي المناسب للعب بشكل جيد مع النصر والمنتخب السعودي.

وقرر مجلس إدارة نادي النصر خلال الفترة الأخيرة توقيع عقوبات وغرامات مالية على الفريدي، وذلك لتغيبه عن تدريبات العالمي دون سبب مقنع.