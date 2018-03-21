  • الأربعاء 21

    مارس

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. ” آل الشيخ ” يطالب بمشاركة اللاعبين الدوليين في نهائي كأس الملك

” آل الشيخ ” يطالب بمشاركة اللاعبين الدوليين في نهائي كأس الملك

” آل الشيخ ” يطالب بمشاركة اللاعبين الدوليين في نهائي كأس الملك
محمد السعران(صدى):

طالب رئيس الهيئة العامة للرياضة ، ورئيس اللجنة الأولمبية ، تركي آل الشيخ ، من رئيس اتحاد كرة القدم ، ومجلس الإدارة ، السماح بمشاركة اللاعبين الدوليين في نهائي كأس الملك .

ودعا ” آل الشيخ ” لذلك ، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، قائلًا ” بصفتي رئيساً للجنة الأولمبية .. آمل من أخي رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم و مجلس الإدارة إعادة النظر في قرار مشاركة اللاعبين الدوليين في نهائي كأس سيدي خادم الحرمين الشريفين ، ومنحهم شرف المشاركة لما تمثله هذه المباراة من أهمية يعتز كل رياضي بالمشاركة فيها ” .

 


الوسوم:, , , , ,

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 860 ] نشر منذ 1 ساعة

قرار منع اللاعبين الدوليين لم يكن في محله .. ما اعتقد يكون للنهائي شكل بحضور الملك الله يحفظه والمبارة تقام بمشاركة الصف الثاني ..

[ عدد التعليقات: 410 ] نشر منذ 1 ساعة

بيض الله وجهك ابو ناصر
الحمد لله والشكر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *