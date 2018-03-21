” آل الشيخ ” يطالب بمشاركة اللاعبين الدوليين في نهائي كأس الملك

محمد السعران(صدى):

طالب رئيس الهيئة العامة للرياضة ، ورئيس اللجنة الأولمبية ، تركي آل الشيخ ، من رئيس اتحاد كرة القدم ، ومجلس الإدارة ، السماح بمشاركة اللاعبين الدوليين في نهائي كأس الملك .

ودعا ” آل الشيخ ” لذلك ، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، قائلًا ” بصفتي رئيساً للجنة الأولمبية .. آمل من أخي رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم و مجلس الإدارة إعادة النظر في قرار مشاركة اللاعبين الدوليين في نهائي كأس سيدي خادم الحرمين الشريفين ، ومنحهم شرف المشاركة لما تمثله هذه المباراة من أهمية يعتز كل رياضي بالمشاركة فيها ” .