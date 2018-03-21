” آل الشيخ ” يطالب بمشاركة اللاعبين الدوليين في نهائي كأس الملك
طالب رئيس الهيئة العامة للرياضة ، ورئيس اللجنة الأولمبية ، تركي آل الشيخ ، من رئيس اتحاد كرة القدم ، ومجلس الإدارة ، السماح بمشاركة اللاعبين الدوليين في نهائي كأس الملك .
ودعا ” آل الشيخ ” لذلك ، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، قائلًا ” بصفتي رئيساً للجنة الأولمبية .. آمل من أخي رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم و مجلس الإدارة إعادة النظر في قرار مشاركة اللاعبين الدوليين في نهائي كأس سيدي خادم الحرمين الشريفين ، ومنحهم شرف المشاركة لما تمثله هذه المباراة من أهمية يعتز كل رياضي بالمشاركة فيها ” .
عنتر فاضي جيبه[ عدد التعليقات: 860 ] نشر منذ 1 ساعة
قرار منع اللاعبين الدوليين لم يكن في محله .. ما اعتقد يكون للنهائي شكل بحضور الملك الله يحفظه والمبارة تقام بمشاركة الصف الثاني ..
ربي لك الحمد[ عدد التعليقات: 410 ] نشر منذ 1 ساعة
بيض الله وجهك ابو ناصر
الحمد لله والشكر