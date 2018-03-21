بالصور.. انطلاق ” مرسيدس مابياخ بولمان 2019 ” بتصميم مستوحى Vision 6

متابعات(صدى):

بعد تحديث S-Class الشهر الماضي ، ركزت مرسيدس-مايباخ الآن اهتمامها على النسخة الممتدة من السيارة التي تعرف باسم بولمان. وتحمل السيارة الجديدة شبكة تهوية مختلفة بوحي مرسيدس-مايباخ 6 Concept التي قدمت قبل عامين. كما زودت بولمان بعجلات قياس 20 بوصة ، والمزيد من الألوان الخارجية للاختيار من بينها ، بما في ذلك اللمسات الثنائية اللونية.

وفي داخل جسمها البالغ طوله 6.5 متر، يمكن أن يكون موديل 2019 من مرسيدس- مايباخ بولمان متوفر بألوان حصرية جديدة. وتشمل القائمة Magma Gray و Mahogany Brown و Silk Beige / Deep Sea Blue.

كما تتوفر السيارة بكاميرا للرؤية الأمامية تسمح للمسافرين في المقصورة الخلفية بمراقبة حركة المرور في الأمام ، ويمكنهم أيضا الاستفادة من التحكم الموسيقي المستقل بفضل نظام الصوت الخاص. وعلى عكس سابقتها التي تسمى S600 ، تلقت مرسيدس بولمان شعار S650. كما قدمت بمحرك 6.0 لتر V12 بشاحنين توربينيين بقوة 621 حصان و1000 نيوتن متر من عزم الدوران.

ويمكن للسيارة التسارع من الثبات الي 100 كم في الساعة في 6.5 ثانية، كما أنها تستهلك 14.6 لتر / 100 كم من الوقود في المتوسط، في حين ينبعث منها 330 جم / كم من الانبعاثات الكربونية. وقد بدأت مرسيدس-مايباخ بالفعل في تلقي طلبات شراء بولمان ، وتبدأ الأسعار من حوالي 500.000 يورو (619.000 دولار) في ألمانيا.