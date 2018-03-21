لبناني يترشح للانتخابات لإسقاط والده المنتمي لحزب الله

بيروت(صدى):

في سابقة هي الأولى من نوعها ؛ شهدت الانتخابات البرلمانية اللبنانية ، والتي تقرر إجراؤها في مايو المقبل ، موقف غريب ، بعدما أعلن أحد الأبناء ترشحه لمنافسة والده ، على تمثيل الدائرة الشمالية الأولى بمنطقة عكار .

ووفقًا لوسائل إعلامية ، فإن الخمسيني وليد البعريني ، يسعى للترشح في الانتخابات ، بهدف مواجهة والده النائب البرلماني السابق ، وجيه البعريني ، لافتًا إلى أن الابن رفض الاقتناع بمعتقدات أبيه ، الذي ينافس على قوائم ” 8 آزار ” الموالية لحزب الله ، بينما ينافسه على قوائم ” تيار المستقبل ” ، التابع لرئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري .

ووصف الوالد ” البعريني ” ، أن ترشح ابنه في تيار مضاد لما يتبعه ، يمثل خروجًا عن البيت الأبوي ، لافتًا إلى أنها خطوة غير موفقة ، مضيفًا ” هذا الأمر سيؤدّي إلى تقسيم العائلة ، ونجلي اتخذ هذه الخطوة دون مشاورتي وأخذ رأيي في الموضوع ” .

وأضح أن العلاقات مقطوعة مع ابنه في الوقت الحالي ، قائلًا ” أنتمي إلى الخط العروبي ، وقد بدأت المقاومة قبل حزب الله، منذ عام 1970.. لا أسوق لخطّ حزب الله السياسي في عكار، بل ندعم كل من يقاوم إسرائيل ” .

وعلى جانب آخر ، أكد الابن ، وليد البعريني ، إنه اختار المسار الصحيح عبر التحالف مع تيار المستقبل ، مضيفًا ” خطوتي هذه تهدف إلى التجديد والحفاظ على الاستمرارية ؛ فالاستمرار على ما كنا عليه سيؤدّي إلى خسارتنا ” .

وتابع مناقضًا حديث والده حول انقسام العائلة ، قائلًا ” تشاورت مع العائلة والقاعدة الشعبية ، وأيد 80% منهم خطوة الترشح مع المستقبل ” ، مضيفًا : أنا مع الرئيس سعد الحريري، وليس مع كل قوى 14 آذار، وتحالفنا يهدف إلى إنماء منطقة عكّار، والعمل من أجل خدمة أهلها الذين يشكون من الإهمال .