كفى والأمل يوقعان اتفاقية تعاون للحد من انتشار المخدرات وعلاج المدمنين

نايف السالم(صدى):

بحضور أمير منطقة مكة بالانابة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وقعت جمعية كفى للتوعية باضرار التدخين والمخدرات بمنطقة مكة ومجمع الامل بالصحة النفسية بجدة اتفاقية للتعاون وتوحيد الجهود لاجل علاج المدمنين ورعايتهم.

الاتفاقية والتي وقعها رئيس مجلس ادارة كفى بمنطقة مكة الاستاذ عبدالله بن داوود الفايز والمشرف على مجمع الأمل للصحة النفسية الدكتور نواف بن عبدالعزيز الحارثي ابرز اهدافها التعاون العلمي وتبادل المعلومات في مجال مكافحة المخدرات وتنسيق الجهود بين الطرفين للحد من انتشار المخدرات بكافة اشكالها وتعزيز الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها كفى في مجمع الأمل.

من جهته رفع الفايز شكره لسمو امير المنطقة بالانابة على تشريفه الحفل معتبرا وجوده بين المتعافين دعم كبير استشعره الجميع فيما عبر مدير عام كفى بمنطقة مكة الدكتور صلاح الشيخ عن اعجابه الكبير بتفاعل سمو الأمير عبدالله بن بندر مع المتعافين ووقوفه تصفيقا لهم بعد ان استمع الى قصصهم خلال حفل الجمعية امس الاول مؤكدا أن وجوده كان حافزا للمتعافين ودعم غير محدود.

