تفاصيل خصم البنتاجون جزء من صفقة ” ثاد ” للمملكة

نايف السالم(صدى):

أعلنت شبكة بلومبيرج الأمريكية، عن تلقي المملكة خصم خاص من البنتاجون، على صفقة شراء منظومة الدفاع الجوي الأكثر تطورًا في العالم، والتي تُعرف باسم ثاد، وهي صفقة تبلغ إجمالي قيمتها 15 مليار دولار.

وحصلت المملكة، خلال اتفاقها على شراء ” ثاد ” كان بقيمة 3.5 مليار دولار، مشيرة إلى أن هذا الخصم أظهر مهارة خاصة من جانب السعوديين في التفاوض والحصول على أفضل الشروط لإتمام الاتفاقات والصفقات العسكرية مع الولايات المتحدة.

وأوضحت الشبكة الأمريكية أن مهارة التفاوض لدى السعوديين رجحت كفة الرياض في صفقة ثاد، لتخرج شركة لوكهيد مارتن لتعلن إتمام الاتفاق بصورة رسمية مع المملكة، بعد أن تعاقدت أيضًا على منظومة الدفاع الجوي الروسية المتطورة S-400، إبان زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لموسكو سبتمبر الماضي.

يذكر أن منظومة الدفاع الجوي ” ثاد ” ، هي الأكثر تطورًا على سطح كوكب الأرض، والتي يمكنها أن تعترض الصواريخ في السماء والطائرات العسكرية في وقت واحد، مشيرة إلى أن هذه المنظومة هي أكثر الوسائل الفعالة في الوقاية من التهديدات الباليستية من الحوثيين.

وتبلغ التكلفة التقديرية للمعدات والخدمات والدعم اللوجيستي 15 مليار دولار، وسيكون المقاول الرئيسي هو شركة لوكهيد، وتشمل الصفقة 44 بطارية إطلاق و360 صاروخًا، و7 رادارات من طراز AN/TPY-2.