النصر يتفاوض لضم مدرب نيس الفرنسي
أكدت وسائل إعلامية فرنسية ، إن هناك مفاوضات مكثفة تجري من إدارة نادي النصر ، مع المدرب السويسري لوسيان فافري ، المدير الفني لفريق نيس ، للتعاقد معه خلال الموسم المقبل .
ووفقًا لوسائل الإعلام ، فإن رغبة العالمي في التعاقد مع ” فافري ” ، تأتي بالرغم من ارتباطه بعقد مع نادي نيس ، ينتهي في 2019 المقبل .
ويبذل النصر جهوده ، للحصول على الموافقة المبدئية من المدرب السويسري ، قبل التفاوض مع النادي بشكل رسمي ، لإقناعهم بفسخ التعاقد معه وتدريب العالمي ، إلا أن لوسيان فافري لم يحسم موقفه النهائي بشأن التعاقد مع النادي .
ربي لك الحمد[ عدد التعليقات: 410 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يوفقك يالعالمي