النصر يتفاوض لضم مدرب نيس الفرنسي

نواف السالم(صدى):

أكدت وسائل إعلامية فرنسية ، إن هناك مفاوضات مكثفة تجري من إدارة نادي النصر ، مع المدرب السويسري لوسيان فافري ، المدير الفني لفريق نيس ، للتعاقد معه خلال الموسم المقبل .

ووفقًا لوسائل الإعلام ، فإن رغبة العالمي في التعاقد مع ” فافري ” ، تأتي بالرغم من ارتباطه بعقد مع نادي نيس ، ينتهي في 2019 المقبل .

ويبذل النصر جهوده ، للحصول على الموافقة المبدئية من المدرب السويسري ، قبل التفاوض مع النادي بشكل رسمي ، لإقناعهم بفسخ التعاقد معه وتدريب العالمي ، إلا أن لوسيان فافري لم يحسم موقفه النهائي بشأن التعاقد مع النادي .