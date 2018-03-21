بالصور.. شاطئ يتحول من ” مقلب قمامة ” لرمال من الزجاج بروسيا

موسكو(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من اللقطات لـ ” شاطئ الزجاج ” ، الذي يتميز بجمال وإبداع الطبيعة في روسيا.

ويذكر أن ذلك الشاطئ، يقع بمنطقة ” بريمورسكي كراي ” في جنوب شرق روسيا، كان في السابق بمثابة ” مقلب قمامة ” يستخدم لإلقاء مخلفات مصنع محلي للخزف، فضلا عن زجاجات الخمور.

وكانت البقايا المتناثرة من تلك الزجاجات تشكل خطرا على حياة أي زائر، لكن بفضل أمواج المحيط الهادئ، تحول ذلك الشاطئ إلى مزار سياحي يعج بالسياح على مدار العام.

