بالفيديو.. ولادة نادرة لطفل بثلاثة أرجل

بكين(صدى):

في جراحة استغرقت 10 ساعات ، تمكن أطباء في مركز طبي بشانغهاي من إزالة ساق زائدة لطفل يبلغ من العمر 11 شهراً نمت خارج فخذ طفل .

وقال الطبيب ” تشين كيو ” في تصريحات إعلامية ، عندما جاء الطفل إلى المسستشفى كان عمره أكثر من 10 أشهر، وكان الوقت المثالي لإجراء العملية ستة أشهر لضمان شفائه بشكل أفضل.

وفي جراحة استغرقت 10 ساعات، أزال الطبيب الساق وهي لتوءم طفيلي لم يكتمل نموه.

وأضاف أن الجراحة كانت مجرد بداية فقط، وسيتطلب الطفل الكثير من العلاج التصحيحي، بداية من تصحيح ساقه اليمنى، كما سيحتاج إلى علاج عيب خلقي في القلب.