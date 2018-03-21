بالفيديو.. سقوط مروع لشاب من فوق عمود إنارة بحفل

القاهرة(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشاب مصري تعرض للإصابة بكدمات في أماكن متفرقة من جسده، بعد صعوده أعلى عمود إنارة، خلال حفل الفنان المصري محمد منير بمحافظة الأقصر .

وأظهر المقطع، الشاب وهو يصعد على العمود، ليتمكن من رؤية الفنان، بعدما لم يجد مكانًا وسط الزحام الشديد، بينما توسل المطرب الذي أحيا الحفل، والحاضرين إليه لينزل قبل أن يصاب بضرر، إلا أنه سقط بعدما اختل توازنه .

وتبين بعد سقوط الشاب وسط الحاضرين؛ تعرضه للإصابة بكدمات ورضوض ، حيث تم نقله على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم .