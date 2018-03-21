بالفيديو.. زلزال مخيف يشقّ إفريقيا نصفين

نيروبي(صدى):

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي, فيديو يرصد لقطات لتصدع عملاق في القشرة الأرضية، نجم عن تحولات تحت الأرض في كينيا شرق القارة السمراء إفريقيا, والتي هي جزء من الوادي المتصدع في شرق إفريقيا, ويبلغ عمق الشرخ حوالي 20 مترا, وعرضه 15 مترا.

ويرى الجيولوجي الكيني ” ديفيد أحيدي ” ، أن الزلزال الذي وقع في شرق إفريقيا خلق شرخا عملاقا يمكن أن يواصل توسعه، في أية لحظة ويؤدي في المستقبل إلى انقسام القارة إلى جزئين.

وقال الخبير: أن “ هذا التصدع العظيم سيقسم إفريقيا، وقد ثبت لنا أن جزءا من القشرة الأرضية ابتعد عن الجزء الآخر بمقدار 2.5 سم. وفي المستقبل القريب، إذا استمرت العملية، فستنفصل عن الصفيحة الليثوسفية النوبية ” .

وشدد على ضرورة دراسة تضاريس المنطقة بشكل دقيق لتحديد أماكن البناء الآمن للطرق والمباني, كما هجر السكان المحليون المنازل الواقعة بالقرب من مكان التصدع.