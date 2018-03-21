خبيرة تغذية تكشف سبب وحم الحوامل على الأطعمة اللاذعة

متابعات(صدى):

قالت خبيرة تغذية ، تتوحّم القليل من النساء الحوامل على الأشياء اللاذعة ولكن في الواقع هذا نتيجة خدعة ماهرة من الطبيعة، حيث أن كل الأطعمة اللاذعة بشكل طبيعي أو التي تكون أفضل في الشكل اللاذع تحفز الأيض.

بالإضافة إلى أن الأطعمة مثل الكرنب المخلل تحتوي على الكثير من فيتامين ” سي ” الذي يساعد الجسم على الحصول على قدر كبير من الكالسيوم، ويدعم نمو العظم.

وتحفز الأطعمة اللاذعة الأخرى مثل الرنجة وهي نوع من السمك اللاذع، إنتاج السيروتونين وهو ناقل عصبي يساعد في تحسين المزاج.