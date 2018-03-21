” قشور البطاطا ” للتخلّص من الشيب نهائياً

متابعات(صدى):

رغم ارتباط ظهور الشيب بالتقدّم في السن، إلا أننا أصبحنا نلاحظ أكثر فأكثر ظهور الشعر الأبيض لدى النساء والرجال بدءاً من عمر الثلاثينات.

وإذا كان الكثير منّا يلجأ إلى تلوين الشعر بالصبغات الكيميائيّة للتخلّص من هذه المشكلة، فإن بعض الحلول الطبيعيّة أثبتت فعاليتها الوقائية والعلاجيّة في التغلّب على الشعر الأبيض وأبرزها قشور البطاطا. تعرّفوا إلى كيفيّة استعمالها وفوائدها في هذا المجال.

تتمتّع هذه الخلطة الطبيعيّة بفعالية كبيرة في مجال علاج الشيب، ويكفي لتحضيرها تقشير 5 رؤوس متوسطة من البطاطا وغلي القشور في كوبين من الماء على النار لمدة 10 دقائق. يتمّ بعد ذلك تصفية الخليط وتبريد الماء ثم تعبئتها في وعاء لتشطيف الشعر بها بعد غسله بالشامبو وتلطيفه بالكونديشنر. على أن يتم استعمال ماء قشور البطاطا عند كلّ مرة يتمّ فيها غسل الشعر، للحصول على النتيجة المرجوّة بعد عدة استعمالات.

وتتميّز قشور البطاطا بغناها بمضادات الأكسدة وبفعاليتها في القضاء على الجذيرات الحرة المسؤولة عن الشيخوخة. وهي تحتوي على الفيتامين C ومواد النياستين والريبوفلافين التي تغذّي الشعر بالعمق وتزيد من قوته ولمعانه، مما يقي من الشيب ويجعل الشعر الأبيض الموجود يستعيد لونه الأساسي. والجدير ذكره أن فوائد قشور البطاطا في مجال محاربة الشيب تقتصر على الشعر الداكن فقط، على أن يتم تجنب استعمالها للشعر الفاتح أو الأشقر كونه تساهم في تبديل لونه.