صدارة للكيميائيات تعلن 6 وظائف شاغرة بالجبيل

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة صدارة للكيميائيات، اليوم الأربعاء، عن توفّر عدد من الوظائف الهندسية والإدارية، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات, وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل.

وأبرزت الشركة عبر موقعها الإلكتروني، أن الوظائف المتاحة جاءت وفقاً للمسميات التالية:

– مهندس تحسين.

– مهندس أتمتة العمليات.

– أخصائي مصادر.

– مدير الفئة.

– أخصائي إدارة العقود.

– مشرف تخطيط وجدولة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 مارس 2018م, للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: هنــا +.