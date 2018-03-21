عقد صفقات عسكرية كبيرة بين المملكة وأمريكا

نايف السالم(صدى):

استعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال لقاءه مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، مجموعة من صفقات الأسلحة التي صنعت في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكدت مصادر إعلامية، أن ولي العهد أكد خلال لقائه ترامب على التعهد السعودي في العام الماضي باستثمارات بقيمة 200 مليار دولار، وهو الأمر الذي ارتفع إلى ما يقرب من 400 مليار دولار خلال فترة زمنية تصل إلى 10 سنوات لتنفيذ الاتفاق.

وقالت المصادر إن المملكة بالفعل ترغب في شراء بعض المعدات والأسلحة والأنظمة العسكرية من إنتاج الولايات المتحدة، مؤكدة أن الزيارة ستتضمن الاتفاق على بعضها.

كشفت أن المملكة قد تشتري الدبابة الشهيرة والأولى على مستوى العالم أبرامز M1 والتي تم تصنيعها لأول مرة عام 1980، وهي بمثابة دبابة المعارض الرئيسية للجيش الأمريكي وقوات النخبة المارينز.

وأضافت: وهي تزن تقريبا 70 طنًا وهي تعد واحدة من الأثقل على مستوى العالم، إلا أنها تعوض بعض مشكلات زياة وزنها بالقوة النيرانية المرعبة والقدرة على المناورة، والتي أثارت الإعجاب في الأوساط العسكرية العالمية.

وتبلغ التكلفة التقديرية للمعدات والتدريب والدعم اللوجيستي 1.15 مليار دولار، وسيكون المقاول الرئيسي هو جنرال دايناميكس لاند سيستمز في ستيرلينغ هايتس بولاية ميتشيغان.