بالفيديو.. مشهد عجيب لعامل ينجو من موت محقق
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لعامل نظافة ، كاد أن يدهس تحت عجلات القطار ، في مشهد يحبس الأنفاس ، حيث يتجلى خلاله فضل الله تعالى ورحمته .
وأظهر المقطع ، عامل النظافة ، وهو يقف على القضبان في الوقت الذي كان القطار فيه مسرعًا ، دون أن يسمع صوته ، بسبب وضعه سماعات عازلة للصوت ، إلا أن عامل آخر ركض على الفور ودفعه بعيدًا عن القضبان في لحظة مخيفة وغير متوقعة .
في مشهد يحبس الأنفاس … نجاة "عامل نظافة" من موت محقق، حيث لم يستطع سماع "القطار" بسبب "سمّاعات" عازلة للصوت!
فضل الله تعالى ورحمته ، تتجلى في هذه اللقطة ..🌹 pic.twitter.com/Gn7JhsZKDr
— الاكثر تاثيرا (@ArabicBest) March 21, 2018
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