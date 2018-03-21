  • الأربعاء 21

    مارس

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. بالفيديو.. مشهد عجيب لعامل ينجو من موت محقق

بالفيديو.. مشهد عجيب لعامل ينجو من موت محقق

بالفيديو.. مشهد عجيب لعامل ينجو من موت محقق
متابعات(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لعامل نظافة ، كاد أن يدهس تحت عجلات القطار ، في مشهد يحبس الأنفاس ، حيث يتجلى خلاله فضل الله تعالى ورحمته .

وأظهر المقطع ، عامل النظافة ، وهو يقف على القضبان في الوقت الذي كان القطار فيه مسرعًا ، دون أن يسمع صوته ، بسبب وضعه سماعات عازلة للصوت ، إلا أن عامل آخر ركض على الفور ودفعه بعيدًا عن القضبان في لحظة مخيفة وغير متوقعة .


الوسوم:, , , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *