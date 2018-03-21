بالفيديو.. مشهد عجيب لعامل ينجو من موت محقق

متابعات(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لعامل نظافة ، كاد أن يدهس تحت عجلات القطار ، في مشهد يحبس الأنفاس ، حيث يتجلى خلاله فضل الله تعالى ورحمته .

وأظهر المقطع ، عامل النظافة ، وهو يقف على القضبان في الوقت الذي كان القطار فيه مسرعًا ، دون أن يسمع صوته ، بسبب وضعه سماعات عازلة للصوت ، إلا أن عامل آخر ركض على الفور ودفعه بعيدًا عن القضبان في لحظة مخيفة وغير متوقعة .