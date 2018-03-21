” تعليم المدينة ” يعلن توحيد الدوام المدرسي

نايف السالم(صدى):

وجهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة، تعميمًا إلى جميع المدارس، يتضمن العمل بتوحيد الدوام المدرسي لمدارس البنين والبنات طوال العام.

وأوضحت إدارة تعليم المدينة، أنه اعتبارًا من الأحد القادم، يبدأ الاصطفاف الصباحي للمدارس عند الساعة السابعة والربع، والحصة الأولى عند الساعة السابعة والنصف، فيما يبدأ الاصطفاف الصباحي للمدارس (المشتركة) في مبنى واحد عند الساعة السادسة وخمس وأربعين دقيقة، والحصة الأولى عند الساعة السابعة.

وأكدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة، على مديري ومديرات المدارس ضرورة التقيد بزمن الحصة (45) دقيقة وتزويد مكتب التعليم الذي تتبعه المدرسة بالتوقيت الزمني للحصص لاعتماده، وإشعار أولياء أمور الطلاب والطالبات بمواعيد الحضور والانصراف.