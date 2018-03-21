بالفيديو.. اختبارات قاسية تثبت جدارة آخر إصدارات هواتف ” سامسونج “

أماني الغامدي(صدى):

قام مدونو قناة” SquareTrade ” على موقع ” يوتيوب ” ، باستعراض مقطعًا فيديو، يرصد إجرائهم باختبارات ثبت متانة وكفاءة هواتف سامسونج الحديثة.

حيث أخضع المدونون تلك الهواتف لعدة اختبارات متنوعة، فبدأت بالاختبار الذي أثبت جدارة هذه الهواتف، وهو اختبار المرونة، فلم تنكسر أو تتأثر شاشتها بعد الضغط عليها من المنتصف باستخدام جهاز خاص، ويرجع ذلك للمرونة العالية لشاشاتها.

أما الاختبار الثاني، والتي فشلت هواتف ” سامسونج ” في اجتيازه، قام المدونون فيه بإسقاط الهواتف من إرتفاع 6 أقدام أي نحو 180 سم، وفشلت الهواتف في اجتيازه، بعد أن تحطم زجاج غطائها الخلفي، فيما تحطم زجاجها الخلفي وواقي الشاشة، عندما تعرضت للدوران في صندوق مغلق، مخصص لاختبارات متانة الهواتف.