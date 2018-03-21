بالفيديو.. نصيحة من أوبرا وينفرا لميسي قبل المونديال

نواف السالم(صدى):

وجهت مقدمة البرامج الأمريكية الشهيرة، أوبرا وينفري، عدة نصائح للاعب الأرجنتيني، ليونيل ميسي، قبل مشاركته في كأس العالم في روسيا هذا العام، وذلك خلال مقابلة تليفزيونية.

وقالت أوبرا للاعب منتخب الأرجنتين، ردًا على طلب المذيعة الأرجنتينية باربي سايمونز، بتقديم نصيحة له: ” ميسي أنت تعرف ما أقوله بالفعل.. أنت تجد القوة بداخلك.. كل ما يمكنني قوله لك هو أنه يجب أن تكون مقاتلًا. ”

ومن الجدير بالذكر، إنه يعد ميسي صاحب الـ30 عامًا هداف الدوري الإسباني عبر العصور، والهداف الأبرز في تاريخ برشلونة ومنتخب الأرجنتين، كما أنه تصدر قائمة هدافي اللا ليجا هذا الموسم برصيد 25 هدفًا.