الزمالك يقدم عرض مغري للاعب التعاون

ماجد محمد(صدى):

قالت مصادر إن نادي الزمالك المصري، يسعى إلى إعادة نجمه المحترف في صفوف التعاون مصطفى فتحي مع نهاية الموسم الحالي.

وانتقل فتحي إلى التعاون على سبيل الإعارة، ويرغب الزمالك في الحصول على لاعبه وعدم تمديد فترة إعارته.

وأوضحت المصادر أن الزمالك عرض على اللاعب تعديل عقده وزيادة راتبه السنوي مثل طارق حامد زميله في الفريق الأبيض .

ويستهدف الزمالك بالعرض المقدم لفتحي؛ منعه من الاستمرار مع نادي التعاون خلال الموسم المقبل مع منع انتقاله للنادي الأهلي المصري .