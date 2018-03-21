بالصور.. الكشف عن ” رينو زوي 2018 ” بتحديثات أكثر في بريطانيا

لندن(صدى):

لا يبدو أن رينو تنوي وقف تقديم موديلات زوي قريباً فالسيارة الهاتشباك الكهربائية التي بدأ انتاجها في 2012 تم تحديثها كموديلات 2018. وتم تقديم السيارة في بريطانيا بأربعة اصدارات بسعر يبدأ من 25.677 دولار ومن ضمن الاصداراتDynamique Nav ويأتي بمحرك كهربائي جديد R110 ويتوفر للسيارة الاساسية العديد من الخيارات القياسية.

وتشمل قائمة الخيارات مصابيح أمامية أوتوماتيكية ومساحات أوتوماتيكية ووحدات LED DRLs وحساسات ركن خلفية ومثبت سرعة وشاشة 7 بوصة للنظام الترفيهي R-Link مع نظام ملاحة TomTomونظام تعرف صوتي وتحكم في المناخ وفتح الباب عن طريق كارت ذكي.

وتعتمد السيارة على نفس المحرك الكهربائي ولكنها تضيف مزيد من التجهيزات في نسخة Signature Nav والتي يبلغ سعرها 28.814 ألف دولار وتأتي بفرش جلدي ونظام صوتي Bose ومقاعد أمامية بخاصية التسخين وكاميرا خلفية ومرايا جانبية كهربائية.

وبجانب المحرك R110 الذي يعتبر تطور للمحرك R90 ويأتي بقوة 107 حصان وعزم دوران 225 نيوتن متر فالسيارة يتوفر لها محرك Q90 اختياريا ويمكن شحنه من محطات الشحن السريعة بمدى تنقل 280 كم بينما مدى تنقل النسخة بمحرك R110 تبلغ 299 كم.