أمير الرياض يستقبل منسوبي الهلال الأحمر

سعيد العجل(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، بقصر سموه مساء أمس أصحاب السمو الأمراء، وأصحاب المَعَالِي، وكبار المسؤولين، ومعالي رئيس هيئة الهلال الأحمر الدكتور محمد بن عبدالله القاسم ومنسوبي الهلال الأحمر.

ورحب سموه بالحضور في مستهل كلمته التي نوه فيها بجهود رجال الهلال الأحمر، مشيداً سموه بروح الشباب الوطنية والعمل التعاوني، والمهمة الشريفة التي يقومون بها، وقدرتهم العالية على الحشود والطوارئ العالية في الحج والطرقات الطويلة.

من جانبه أعرب رئيس هيئة الهلال الأحمر عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الرياض على هذا اللقاء، مبيناً أن هناك أكثر من ٣٠ مركزاً للهلال الأحمر في مدينة الرياض وجاري زيادتها إلى أكثر من ٥٠ مركزاً، مشيراً إلى برامج الهلال الأحمر في التواصل مع الحالات المستعجلة وتقديم استشارات طوارئ سريعة لحين الوصول إلى الحالة وبرامج التدريب للمنسوبين والمتطوعين.

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة ، ومَعَالِي المستشار الخاص والمشرف العام على مكتب سمو أمير منطقة الرياض سحمي بن شويمي بن فويز.