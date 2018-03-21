اكتشاف هائل في الصين لقطع أثرية عمرها 115 ألف عام

بكين(صدى):

توصل فريق خبراء دولي بجامعة مونتريال، برئاسة الدكتور لوكا دويو، اكتشاف مذهل يتمثل في سبع أدوات مصنوعة من العظام، يبلغ متوسط عمرها 115 ألف عام.

وتعد هذه القطع الأثرية نادرة للغاية، وكان قد عثر عليها عام 2005 خلال عمليات تنقيب جرت في مستوطنات قديمة في مقاطعة ” هينان” شرق الصين، إلا أن العلماء تمكنوا الآن فقط من تحديد عمرها الذي فاق كل التوقعات.

وتضم هذه المجموعة الأثرية، سبع أدوات مصنوعة من عظام الحيوانات، تتضمن ثلاثة مما يسمى بـ ” الفؤوس الناعمة ” ، وكذلك ثلاثة كاشطات من عظام طويلة، بالإضافة لأدوات من قرون الوعول تستعمل لتسوية الحجارة.

يشار إلى أن هذه الأدوات السبع، تعد هي الأقدم في تاريخ الصين على الإطلاق، حيث كان رأس رمح عظمي عمره 35 ألف عام، يعتبر الأقدم في الصين، حتى تم اكتشاف هذه الأدوات.

جدير بالذكر، أن عمر هذه الأدوات يتراوح بين 105 إلى 125 ألف عام، فيما لم يستطع العلماء حتى الآن تحديد السلالة البشرية التي صنعتها.